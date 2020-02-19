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Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

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Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

Среда, 19 февраля 2020, 15:14

Эстонский парламент в среду одобрил резолюцию "Об исторической памяти и подделке истории", в которой осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

72 депутата поддержали документ, один выступил против, еще 6 не голосовали.

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Преамбула резолюции осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, за подписанием которых наступила "оккупация стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала второй мировой войны".

В резолюции выражена поддержка Польши и другим европейским странам, которых "Россия в последнее время относит к виновникам начала Второй мировой войны".

Документ осуждает "попытки российской власти переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Эстонские депутаты подчеркивают, что Вторая мировая война стала возможной как прямое следствие подписания пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией, а фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортации и лишения жизни и свободы.

Парламент призвал правительство Эстонии поддерживать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и во всем мире.

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