Россия хочет "переписать" историю Второй мировой и обвинить Польшу – Макрон

Россия хотела бы по-новому интерпретировать историю Второй мировой войны и обвинить польскую нацию.

Об этом во время своей лекции в Ягеллонском университете в Кракове заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы должны построить общую европейскую память. Я вижу, что в Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года. В Венгрии также существует подход к переписыванию истории XX века. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Второй мировой войне и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории через ее пересмотр", - сказал он.

"Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, независимо от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", - заявил президент Франции.

Напомним, 9 января сейм Польши принял резолюцию по делу о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что сговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне.

Путин оправдывал введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.