Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Мэры 9 французских городов "запретили" жителям болеть, потому что не хватает врачей

Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

США осудили новую агрессию РФ против Украины и поддержали Зеленского

Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной






Германия продлит мандат своих войск в Афганистане на 12 месяцев

Среда, 19 февраля 2020, 18:26

Военное присутствие Германии в Афганистане должно быть продлено еще на 12 месяцев до конца марта 2021 года.

Такое решение утвердило немецкое правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Афганистане размещаются 1300 немецких военнослужащих, которые принимают участие в миссии НАТО под названием "Решительная поддержка".

"Усилия последних лет открыли перспективу для вступления во внутриафганские мирные переговоры, даже если они хрупкие", - говорится в документе кабинета министров.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр иностранных дел Хайко Маас отметили, что уровень насилия в стране остается высоким.

"Сохранение верхнего предела дислоцированного персонала необходимо для обеспечения необходимой гибкости, учитывая текущую ситуацию на севере Афганистана", - сказали они.

Решение правительства еще должен утвердить парламент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан Германия
powered by lun.ua