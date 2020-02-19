Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Мери 9 французьких міст "заборонили" жителям хворіти, бо бракує лікарів

Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

США засудили нову агресію РФ та підтримали Зеленського

Україна запроваджує безвіз зі ще однією карибською країною






Німеччина продовжить мандат своїх військ в Афганістані на 12 місяців

Середа, 19 лютого 2020, 18:26

Військова присутність Німеччини в Афганістані має бути продовжена ще на 12 місяців до кінця березня 2021 року.

Таке рішення затвердив німецький уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В Афганістані розміщуються 1300 німецьких військовослужбовців, які беруть участь в місії НАТО під назвою "Рішуча підтримка".

"Зусилля останніх років відкрили перспективу для вступу у внутрішньоафганські мирні переговори, навіть якщо вони дуже тендітні", - йдеться в документі кабінету міністрів.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр закордонних справ Гайко Маас відзначили, що рівень насильства в країні залишається високим.

"Збереження верхньої межі дислокованого персоналу необхідне для забезпечення необхідної гнучкості, враховуючи поточну ситуацію на півночі Афганістану", - сказали вони.

Рішення уряду ще має затвердити парламент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан Німеччина
powered by lun.ua