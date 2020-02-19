Німеччина продовжить мандат своїх військ в Афганістані на 12 місяців

Військова присутність Німеччини в Афганістані має бути продовжена ще на 12 місяців до кінця березня 2021 року.

Таке рішення затвердив німецький уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В Афганістані розміщуються 1300 німецьких військовослужбовців, які беруть участь в місії НАТО під назвою "Рішуча підтримка".

"Зусилля останніх років відкрили перспективу для вступу у внутрішньоафганські мирні переговори, навіть якщо вони дуже тендітні", - йдеться в документі кабінету міністрів.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр закордонних справ Гайко Маас відзначили, що рівень насильства в країні залишається високим.

"Збереження верхньої межі дислокованого персоналу необхідне для забезпечення необхідної гнучкості, враховуючи поточну ситуацію на півночі Афганістану", - сказали вони.

Рішення уряду ще має затвердити парламент.