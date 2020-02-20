Саммит "Восточного партнерства" состоится 18 июня - СМИ

Следующий саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе утром 18 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится утром 18 июня, а после обеда превратится в обычный июньский Европейский совет. Никаких больших "результатов" не ожидается, но все это превратится в стыд, если лидеры ЕС не смогут продлить санкции против России позже вечером", - написал он.

Джозвяк ранее отмечал, что местом проведения саммита должен стать Брюссель.

Напомним, Киев выражает готовность к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в ряде сфер и стремится к созданию в рамках ВП дополнительного формата взаимодействия с участием Украины, Грузии и Молдовы.

Применение принципа дифференциации в рамках ВП будет точнее соответствовать реальному положению дел с разноскоростной интеграцией стран-участниц инициативы с ЕС и будет способствовать ее большей результативности, считают в Киеве.