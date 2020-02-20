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Саміт "Східного партнерства" відбудеться 18 червня - ЗМІ

Четвер, 20 лютого 2020, 11:02

Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться у Брюсселі вранці 18 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться вранці 18 червня, а після обіду перетвориться на звичайну червневу Європейську раду. Жодних великих "результатів" не очікується, але все це перетвориться на сором, якщо лідери ЄС не зможуть продовжити санкції проти Росії пізніше ввечері", - написав він.

Джозвяк раніше зазначав, що містом проведення саміту має стати Брюссель.

Нагадаємо, Київ висловлює готовність до глибшої секторальної інтеграції з ЄС у низці сфер та прагне створення в рамках СхП додаткового формату взаємодії за участю України, Грузії та Молдови.

Застосування принципу диференціації у рамках СхП найточніше відповідатиме реальному стану справ з різношвидкісною інтеграцією країн-учасників ініціативи з ЄС та сприятиме її більшій результативності, вважають у Києві.

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Східне партнерство
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