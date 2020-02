Саміт "Східного партнерства" відбудеться 18 червня - ЗМІ

Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться у Брюсселі вранці 18 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться вранці 18 червня, а після обіду перетвориться на звичайну червневу Європейську раду. Жодних великих "результатів" не очікується, але все це перетвориться на сором, якщо лідери ЄС не зможуть продовжити санкції проти Росії пізніше ввечері", - написав він.

the next #EaP summit will prob take place in the morning of 18 June & will then turn into the normal June #EUCO after lunch. no big "deliverables" expected but the whole thing would turn into embarrassment if EU leaders fail to extend #Russia sanctions later in the eve #Ukraine