Суд в Берлине приговорил похитителей 100-килограммовой золотой монеты

Берлинский суд приговорил к различным срокам заключения трех мужчин за кражу 100-килограммовой золотой монеты из городского музея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Монету под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II похитили из берлинского музея Боде в марте 2017 года.

По тогдашней стоимости золота монета стоила минимум 3,75 миллиона евро. Однако ее коллекционная стоимость значительно выше.

Двух подсудимых возрастом 21 и 23 лет, осудили как несовершеннолетних на срок заключения 4,5 года. Третий осужденный, 21-летний охранник музея, получил тюремный срок в 3 года и 4 месяца. Четвертого обвиняемого оправдали.

Государственные прокуроры требовали, чтобы все четверо были приговорены к тюремным срокам от пяти до семи лет, тогда как адвокат требовал оправдания.

Грабители использовали лестницу, чтобы пробраться через окно над железнодорожными путями. 100-килограммовую золотую монету погрузили на тачку.

По информации украинской редакции DW, драгоценность принадлежала известному в Украине бизнесмену, бывшему совладельцу телеканала "1 + 1" Борису Фуксману.