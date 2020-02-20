Суд у Берліні засудив викрадачів 100-кілограмової золотої монети

Берлінський суд засудив до різних термінів ув’язнення трьох чоловіків за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з міського музею.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Монету під назвою "Великий кленовий лист" із зображенням британської королеви Єлизавети ІІ викрали з берлінського музею Боде у березні 2017 року.

За тодішньою вартістю золота монета коштувала щонайменше 3,75 мільйона євро. Однак її колекційна вартість - значно вища.

Двох підсудних, віком 21 і 23 років, засудили як неповнолітніх на термін ув'язнення 4,5 роки. Третій засуджений, 21-річний охоронець музею, отримав тюремне покарання у 3 роки та 4 місяці. Четвертого обвинуваченого виправдали.

Державні прокурори вимагали, щоб усі четверо були засуджені до тюремних вироків від п'яти до семи років, тоді як адвокат вимагав виправдання.

Грабіжники використали драбину, для того щоб пробратися через вікно над підвищеними залізничними шляхами. 100-кілограмової золоту монету було завантажено на тачку.

За інформацією української редакції DW, коштовність належала відомому в Україні німецькому бізнесмену, колишньому співвласнику телеканалу "1+1" Борису Фуксману.