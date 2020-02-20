Чехия заявила о непризнании аннексии Крыма и осудила последнюю эскалацию на Донбассе

МИД Чехии по случаю шестой годовщины начала оккупации Крыма подтвердил свою позицию о непризнании аннексии полуострова и осудил последнее наступление боевиков у Золотого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"Чешская Республика вместе с Европейским Союзом и подавляющим большинством государств не признает и решительно осуждает аннексию Крыма и продолжает полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Чехия занимает эту позицию на различных международных форумах, в том числе на сегодняшнем пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Министерство иностранных дел Чешской Республики осуждает нынешнюю эскалацию военного конфликта пророссийскими сепаратистами в Золотом на востоке Украины 18 февраля 2020 года. Это явное нарушение Минских договоренностей и попытка дестабилизировать мирный процесс", - заявили в МИД Чехии.

"В этом контексте Чешская Республика приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по продвижению мирного процесса и призывает Россию использовать свое влияние на сепаратистов для содействия мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.