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Чехія заявила про невизнання анексії Криму і засудила останню ескалацію на Донбасі

Четвер, 20 лютого 2020, 15:13

МЗС Чехії з нагоди шостої річниці початку окупації Криму підтвердило свою позицію щодо невизнання анексії півострова і засудило останній наступ бойовиків біля Золотого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

"Чеська Республіка разом з Європейським Союзом і переважною більшістю держав не визнає і рішуче засуджує анексію Криму і продовжує повністю підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Чехія займає цю позицію на різних міжнародних форумах, у тому числі на сьогоднішньому пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

"Міністерство закордонних справ Чеської Республіки засуджує нинішню ескалацію військового конфлікту проросійськими сепаратистами в селі Золоте на сході України 18 лютого 2020 року. Це явне порушення Мінських домовленостей і явна спроба дестабілізувати мирний процес", - заявили в МЗС Чехії.

"У цьому контексті Чеська Республіка вітає зусилля президента України Володимира Зеленського щодо просування мирного процесу і закликає Росію використовувати свій вплив на сепаратистів для сприяння мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться у заяві.

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Чехія Крим Донбас та ОРДЛО
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