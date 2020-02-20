Грузия заявила о масштабной кибератаке Генштаба Вооруженных сил РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил России в октябре 2019 года провел крупномасштабную кибератаку против государственных и частных учреждений Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Грузии.

По данным ведомства, 28 октября 2019 года была развернута крупномасштабная кибератака на сайты, серверы и другие операционные системы Администрации президента Грузии, судов, различных муниципальных собраний, государственных органов, организаций частного сектора и средств массовой информации.

В результате кибератаки серверы и операционные системы этих организаций были значительно повреждены, что серьезно сказалось на их функциональности.

"Вышеупомянутая кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав функционирование различных организаций, что вызвало беспокойство у широкой общественности", - говорится в заявлении.

По информации МИДа, расследование, проведенное грузинскими властями, вместе с информацией, собранной в результате сотрудничества с партнерами, пришло к выводу, что эта кибератака была спланирована и проведена Главным подразделением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Грузия осуждает эту кибератаку, которая идет вразрез с международными нормами и принципами, еще раз посягая на суверенитет Грузии, чтобы помешать европейской и евроатлантической интеграции страны и ее демократическому развитию", - говорится в заявлении.