В Италии умерла вторая больная коронавирусом, количество заражений возросло

В итальянском регионе Ломбардия от коронавируса Covid-19 скончалась женщина – это уже вторая жертва в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Женщину госпитализировали в больницу муниципалитета Кодоньо, где ей сделали тест на коронавирус. Однако результаты теста поступили уже после ее смерти.

Смерть женщины наступила после того как стало известно о первом умершем от коронавируса итальянце – 78-летний мужчина умер в регионе Венето.

Вместе с тем количество зараженных в Ломбардии в субботу утром возросло до 25 человек. Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицироваными, находятся в карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.

Также известно о двух случаях заболевания в Венето, включая скончавшегося 78-летнего мужчину.