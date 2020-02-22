В Італії померла друга хвора на коронавірус, кількість заражень зросла

В італійському регіоні Ломбардія від коронавірусу Covid-19 померла жінка – це вже друга жертва в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Жінку госпіталізували в лікарню муніципалітету Кодоньо, де їй зробили тест на коронавірус. Однак результати тесту надійшли вже після її смерті.

Смерть жінки настала після того як стало відомо про першого померлого від коронавірусу італійця – 78-річний чоловік помер у регіоні Венето.

Разом з тим кількість заражених у Ломбардії в суботу зранку зросла до 25 осіб. Десять муніципалітетів регіону ізолювали, 250 осіб, які контактували з інфікованими, перебувають у карантині. Влада міста Кремона закрила школи і заборонила демонстрації, мер радить людям не виходити з дому.

Також відомо про два випадки захворювання у Венето, включно з загиблим 78 річним чоловіком.