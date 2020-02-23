Эрдоган заявил, что 5 марта встретится с лидерами России, Франции и Германии по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта встретится с лидерами России, Франции и Германии, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эрдоган не сказал, где встретятся лидеры. Россия, Германия и Франция пока не подтвердили встречу.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрона выражали все большую тревогу относительно ситуации в Идлибе, где эскалация боевых привела к перемещению 1 миллиона человек за последние недели на фоне воздушных бомбардировок сирийскими силами режима и их российскими союзниками.

Меркель и Макрона даже сделали паузу во время внеочередного саммита лидеров ЕС по бюджету на этой неделе для проведения телефонных звонков с Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

Напомним, 20 февраля турецкая армия начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. Анкара является главным военным покровителем оппозиционных сил, все еще присутствующих в Идлибе, и в последние недели она направила в этот район дополнительные войска.