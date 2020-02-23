Ердоган заявив, що 5 березня зустрінеться з лідерами Росії, Франції та Німеччини щодо Ідлібу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 5 березня зустрінеться з лідерами Росії, Франції та Німеччини, щоб обговорити ситуацію в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Ердоган не сказав, де зустрінуться лідери. Росія, Німеччина та Франція поки не підтвердили зустріч.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон висловлювали все більшу тривогу щодо ситуації в Ідлібі, де ескалація бойових дій призвела до переміщення 1 мільйону людей за останні тижні на тлі повітряних бомбардувань сирійськими силами режиму та їх російськими союзниками.

Меркель і Макрон навіть зробили паузу під час позачергового саміту лідерів ЄС щодо бюджету на цьому тижні для проведення телефонних дзвінків з Ердоганом та президентом РФ Владіміром Путіним щодо ситуації в Сирії.

Нагадаємо, 20 лютого турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб. Анкара є головним військовим покровителем опозиційних сил, все ще присутніх в Ідлібі, і в останні тижні вона направила в цей район додаткові війська.