Коронавирус: премьер Италии призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к другим государствам с призывом не ограничивать передвижения итальянцев за вспышки коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств вводились ограничения. Мы не можем этого принять", - сказал Конте.

По его словам, итальянцы должны чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

"Италия, благодаря своей превосходной системе здравоохранения и политике максимальной защиты и строгости, может безопасно отправлять своих граждан по всему миру", - добавил Конте, подчеркнув, что это "послание, которое мы хотим послать в Европейский Союз и мир".

В связи с распространением в Италии коронавирус власти некоторых стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в северные регионы страны.