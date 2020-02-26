Отель с тысячей людей на Тенерифе изолировали на 14 дней

Сотни гостей, которые были заблокированы в гостинице на испанском острове Тенерифе из-за выявленного у итальянской пары коронавируса, останутся в изоляции на 14 дней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный представитель регионального правительства в среду.

В отеле находятся 800 гостей из 25 стран мира и около 200 работников.

Как рассказывает испанское издание El Pais, отель расположен у дороги и окружен виллами и пляжными барами. Вокруг отеля созданы два периметра безопасности. Внешнюю границу образовала местная полиция, а внутреннюю - национальная полиция.

Рядом медицинский персонал создал полевую больницу для лечения потенциальных пациентов, если у кого-то из жителей проявятся симптомы коронавируса.

Как отмечает издание, рядом с отелем жизнь продолжается практически без изменений. Единственным признаком того, что на острове происходит что-то необычное, является тот факт, что люди в этом районе - таксисты, полицейские, официанты - носят маски.

Сотрудники, которых не было в отеле, когда власть его закрыла, во вторник пришли на работу. Врачи провели анализы, и поскольку ни у одного из них не было никаких симптомов, им приказали идти домой.

"Все они подписали документ, обязывающий не покидать свои дома в течение следующих двух недель. Никто за ними не будет наблюдать, но я уверена, что они выполнят это", - сказала Рут Хименес, профсоюзный лидер, представляющая персонал отеля.

Большинство гостей предпочитают оставаться в своих комнатах, хотя самые смелые посещали бассейн и даже были в баре.

В вестибюле отеля людям раздали 3000 масок и 300 пар латексных перчаток для защиты.