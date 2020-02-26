Готель із тисячею людей на Тенеріфе ізолювали на 14 днів

Сотні гостей, які були заблоковані в готелі на іспанському острові Тенеріфе через виявлений коронавірус у італійської пари, залишаться в ізоляції протягом 14 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив високопоставлений представник регіонального уряду в середу.

В готелі перебувають 800 гостей із 25 країн світу та близько 200 працівників.

Як розповідає іспанське видання El Pais, готель розташований біля дороги та оточений віллами і пляжними барами. Навколо готелю створено два периметри безпеки. Зовнішній кордон утворила місцева поліція, а внутрішній - національна поліція.

Поруч медичний персонал створив польову лікарню для лікування потенційних пацієнтів, якщо в когось із жителів проявляться симптоми коронавірусу.

Як зазначає видання, поряд із готелем життя продовжується практично без змін. Єдиною ознакою того, що на острові відбувається щось незвичайне, є той факт, що люди в цьому районі - таксисти, поліцейські, офіціанти - носять маски для обличчя.

Співробітники, яких не було в готелі, коли влада його закрила, у вівторок прийшли на роботу. Лікарі провели аналізи, і оскільки в жодного з них не було ніяких симптомів, їм наказали іти додому.

"Всі вони підписали документ, який зобов'язує не залишати свої будинки протягом наступних двох тижнів. Ніхто за ними не спостерігатиме, але вони віддані суспільству, і я впевнена, що вони виконають це", - сказала Рут Хіменес, профспілкова лідерка, яка представляє персонал готелю.

Більшість гостей воліють залишатися в своїх кімнатах, хоча найсміливіші відвідували басейні і навіть були в барі.

У вестибюлі готелю людям роздали 3000 масок і 300 пар латексних рукавичок для захисту.