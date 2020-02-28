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Косово с 15 марта частично отменит 100-процентные пошлины на товары из Сербии

Пятница, 28 февраля 2020, 10:01

Косово с 15 марта постепенно начнет отменять 100-процентную пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Об этом объявил премьер-министр Косова Альбин Курти, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prishtina Insight.

"Как правительство, мы примем решение с 15 марта отменить тарифы на сырье, ввозимое из Сербии и Боснии и Герцеговины, как знак доброй воли и готовности решить экономический спор с Сербией", - сказал Курти.

Премьер также заявил, что в случае, если Сербия обязуется прекратить свою "кампанию непризнания" в отношении Косова и устранить барьеры в торговле, то тарифы будут полностью отменены за 90 дней, начиная с 1 апреля.

Однако Курти предупредил, что если Сербия не сможет прекратить кампанию, "принцип взаимности" начнет применяться с той же даты, начиная с экономических мер.

В Евросоюзе положительно оценили предложения косовского премьера: "Этот шаг может положительно повлиять на восстановление региональной торговли и предложить возобновление диалога между Белградом и Приштиной при содействии Европейского Союза".

Тарифы были введены в конце 2018 предыдущим премьером Рамушем Харадинаем в отместку за сербскую блокаду членства Косова в Интерполе. Белград по-прежнему отказывается признать независимость, провозглашенную Косовом в 2008 году.

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