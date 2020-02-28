Косово з 15 березня частково скасує 100-відсоткові мита на товари із Сербії

Косово з 15 березня поступово почне скасовувати 100-відсоткове мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

Про це оголосив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Prishtina Insight.

"Як уряд, ми ухвалимо рішення з 15 березня скасувати тарифи на сировину, що ввозиться з Сербії та Боснії та Герцеговини, як знак доброї волі та готовності вирішити економічну суперечку з Сербією", - сказав Курті.

Прем'єр також заявив, що у випадку, якщо Сербія зобов'яжеться припинити свою "кампанію невизнання" проти Косова та усунути бар'єри в торгівлі, то тарифи будуть повністю скасовані за 90 днів, починаючи з 1 квітня.

Однак Курті попередив, що якщо Сербія не зможе припинити кампанію, "принцип взаємності" почне застосовуватися з тієї ж дати, починаючи з економічних заходів.

В Євросоюзі позитивно оцінили пропозиції косовського прем'єра: "Цей крок може позитивно вплинути на відновлення регіональної торгівлі та запропонувати відкриття для відновлення діалогу між Белградом та Приштиною за сприяння Європейського Союзу".

Тарифи були введені в кінці 2018 року попереднім прем'єром Рамушем Харадінаєм в помсту за сербську блокаду членства Косово в Інтерполі. Белград як і раніше відмовляється визнати незалежність, проголошену Косовим у 2008 році.