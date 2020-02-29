США и "Талибан" подписали историческое соглашение, чтобы закончить войну в Афганистане

Соединенные Штаты в субботу подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, документ подписали в субботу в Катаре.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

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Произойдет ли это точно, будет зависеть от выполнения талибами их обязательств по предотвращению терроризма.

В соответствии с соглашением талибы обещают не позволять экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

5 тысяч талибов также должны быть освобождены из афганских тюрем, но не известно, сделает ли это афганское правительство. Есть также вопрос о том, будут ли бойцы "Талибана", лояльные различным военачальникам, разоружаться.

Президент Джордж Буш распорядился ввести войска США в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. "Талибан" укрывал Усаму бин Ладена и его террористическую сеть "Аль-Каида".

Это самая длинная война, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3500 военных и более 750 миллиардов долларов.

Трамп неоднократно обещал закончить "бесконечные войны" на Ближнем Востоке. Вывод войск может повлиять на его поддержку американскими избирателями в стремлении Трампа переизбраться на второй срок.