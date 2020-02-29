США і "Талібан" підписали історичну угоду, щоб закінчити війну в Афганістані

Сполучені Штати у суботу підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, документ підписали в суботу в Катарі.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

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Однак чи станеться це напевне залежатиме від виконання талібами їхніх зобов'язань щодо запобігання тероризму.

Відповідно до угоди таліби обіцяють не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

5 тисяч талібів також повинні бути звільнені з афганських в'язниць, але не відомо, чи зробить це афганський уряд. Є також питання про те, чи будуть бійці "Талібану", віддані різним воєначальникам, роззброюватися.

Президент Джордж Буш розпорядився ввести війська США в Афганістан у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. "Талібан" переховував Бін Ладена та його терористичну мережу "Аль-Каїда".

Це найдовша війна, яку американські війська ведуть за кордоном. Вона коштувала США життів 3,5 тисяч військових і понад 750 мільярдів доларів.

Трамп неодноразово обіцяв закінчити "безкінечні війни" на Близькому Сході. Виведення військ може вплинути на його підтримку американськими виборцями у прагненнях Трампа переобратись на другий термін.