Макрон: Франция - ни пророссийская, ни антироссийская, а просто проевропейская
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской - она просто проевропейская.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.
Макрон, выступая во время своего первого визита в Польшу с момента, когда он стал президентом, заявил, что Европа защитит польский народ, если на него нападут, и что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Россией. Маркон добавил, что он "здесь не наивный".
"Мы должны быть требовательными к своему политическому диалогу с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в Варшаве.
Он также отметил необходимость достижения "прогресса в Украине".
В ноябре Макрон заявил, что теророризм, а не Россия или Китай, является ключевой опасностью для НАТО.
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