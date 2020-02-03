Макрон: Франция - ни пророссийская, ни антироссийская, а просто проевропейская

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской - она просто проевропейская.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.

Макрон, выступая во время своего первого визита в Польшу с момента, когда он стал президентом, заявил, что Европа защитит польский народ, если на него нападут, и что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Россией. Маркон добавил, что он "здесь не наивный".

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"Мы должны быть требовательными к своему политическому диалогу с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в Варшаве.

Он также отметил необходимость достижения "прогресса в Украине".

В ноябре Макрон заявил, что теророризм, а не Россия или Китай, является ключевой опасностью для НАТО.

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