Макрон: Франція - ні проросійська, ні антиросійська, а просто проєвропейська

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок заявив президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому, що Франція - ні проросійська, ні антиросійська, а просто проєвропейська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska.

Макрон, виступаючи під час свого першого візиту до Польщі з моменту, коли він став президентом, заявив, що Європа захистить польський народ, якщо на нього нападуть, і що європейські країни повинні бути твердими у відносинах з Росією. Маркон додав, що він "тут не наївний".

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"Ми повинні бути вимогливими до свого політичного діалогу з Росією", - сказав Макрон на пресконференції у Варшаві.

Він також наголосив на необхідності досягнення "прогресу в Україні".

У листопаді Макрон заявив, що теророризм, а не Росія чи Китай, є ключовою небезпекою для НАТО.

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