Макрон: Франція - ні проросійська, ні антиросійська, а просто проєвропейська
Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок заявив президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому, що Франція - ні проросійська, ні антиросійська, а просто проєвропейська.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska.
Макрон, виступаючи під час свого першого візиту до Польщі з моменту, коли він став президентом, заявив, що Європа захистить польський народ, якщо на нього нападуть, і що європейські країни повинні бути твердими у відносинах з Росією. Маркон додав, що він "тут не наївний".
"Ми повинні бути вимогливими до свого політичного діалогу з Росією", - сказав Макрон на пресконференції у Варшаві.
Він також наголосив на необхідності досягнення "прогресу в Україні".
У листопаді Макрон заявив, що теророризм, а не Росія чи Китай, є ключовою небезпекою для НАТО.
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