США испытали ранее запрещенную крылатую ракету

12 декабря США испытали баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, что стало вторым за четыре месяца тестированием ракеты, запрещенной в течение 30 лет договором о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли в августе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Министерство обороны заявило, что ракету запустили с базы военно-воздушных сил Вандерберг северо-западнее Лос-Анджелеса. Она преодолела более 500 километров, прежде чем упасть в открытую зону Тихого океана.

Это был прототип ракеты, вооруженной неядерной боеголовкой, заявил представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

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Ракеты такого типа могут быть оснащены как разрешенными международными конвенциями боеголовками, так и химическим, биологическим или ядерным зарядом.

Это второе испытание ракеты наземного базирования и промежуточной дальности в США с того момента, как Вашингтон 2 августа вышел из Договора РСМД 1987 (первый состоялся 18 августа в Калифорнии). Тогда Москва обвинила Соединенные Штаты в нагнетании военной напряженности.

В МИД РФ 13 декабря заявили, что Москва обеспокоена испытанием и будет его учитывать.