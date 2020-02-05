Охранник экс-премьера Британии забыл в туалете самолета заряженный пистолет

Охранник экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона забыл в туалете самолета заряженный пистолет, чем вызвал панику на борту и задержку рейса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Daily Mail.

Пистолет в туалете нашел напуганный пассажир и передал оружие экипажу. Кроме пистолета, охранник забыл в туалете два документа - паспорт бывшего премьера и свой личный.

Капитан самолета пытался успокоить пассажиров и сказал, что офицер охраны имеет разрешение на перевозку пистолета в ручной клади. Охраннику пистолет вернули, однако когда пассажиры стали протестовать, оружие пришлось вынести из самолета. Из-за инцидента вылет рейса задержали на час.

Полиция Лондона начала расследование в связи с произошедшим. Забывчивого офицера отстранили.

Бывший премьер возвращался на борту самолета British Airways из Нью-Йорка в Лондон. British Airways заявила, что по правилам гражданской авиации британская полиция имеет право носить с собой огнестрельное оружие при определенных обстоятельствах, пишет Reuters.

Кэмерон в 2016 году ушел в отставку с поста премьер-министра после референдума о Brexit.

К слову, в 2012 году, через два года после того, как стал премьер-министром, он случайно оставил свою восьмилетнюю дочь в пабе после обеда и вернулся за ней через 15 минут.