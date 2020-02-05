Охоронець експрем’єра Британії забув в туалеті літака заряджений пістолет

Охоронець експрем’єра Британії Девіда Кемерона забув у туалеті літака заряджений пістолет, чим викликав паніку та переляк на борту і затримку рейсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Пістолет у туалеті знайшов наляканий пасажир і передав зброю екіпажу. Окрім пістолета, охоронець забув у туалеті два документи – паспорт колишнього прем’єра та свій особистий.

Капітан літака намагався заспокоїти пасажирів і сказав, що офіцер охорони має дозвіл на перевезення пістолета в ручній поклажі. Охоронцю пістолет повернули, проте коли пасажири стали протестувати, зброю довелось винести з літака. Через інцидент виліт рейсу затримали на годину.

Поліція Лондона розпочала розслідування у зв'язку з подією. Забудькуватого офіцера відсторонили.

Колишній прем’єр повертався на борту літака British Airways з Нью-Йорка до Лондона. British Airways заявила, що за правилами цивільної авіації британська поліція має право носити з собою вогнепальну зброю за певних обставин, пише Reuters.

Кемерон у 2016 році пішов у відставку з посади прем'єр-міністра після референдуму про Brexit.

До слова, у 2012 році, через два роки після того, як став прем’єр-міністром, він випадково залишив свою восьмирічну доньку в пабі після обіду та повернувся за нею через 15 хвилин.