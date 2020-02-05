Украинцы не пострадали при крушении самолета в Стамбуле

Граждан Украины нет среди пострадавших в катастрофе самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции, среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - написал он.

Згідно з інформацією Управління цивільної авіації ТУреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає. — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) February 5, 2020

Как сообщалось, в аэропорту Стамбула самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего раскололся на несколько частей.

На борту самолета находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

По состоянию на 19.40 по местному времени сообщалось о 52 пострадавших.