Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський планує змінити міністра закордонних справ – УП

На борту літака, що розбився у Стамбулі, було 177 пасажирів

В аеропорту Стамбула при посадці розбився пасажирський Boeing 737

Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 38






Українці не постраждали під час катастрофи літака у Стамбулі

Середа, 5 лютого 2020, 19:54

Громадян України немає серед постраждалих у катастрофі літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав генконсул України у  Стамбулі Олександр Гаман.

"Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини, серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає" - написав він.

Як повідомлялося, в аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого розколовся на кілька частин.

На борту літака перебували 177 пасажирів і шість членів екіпажу.

 Станом на 19.40 за місцевим часом повідомлялося про 52 постраждалих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua