Українці не постраждали під час катастрофи літака у Стамбулі

Громадян України немає серед постраждалих у катастрофі літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман.

"Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини, серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає" - написав він.

Згідно з інформацією Управління цивільної авіації ТУреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає. — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) February 5, 2020

Як повідомлялося, в аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого розколовся на кілька частин.

На борту літака перебували 177 пасажирів і шість членів екіпажу.

Станом на 19.40 за місцевим часом повідомлялося про 52 постраждалих.