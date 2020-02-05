В Совете Европы договорились, как будут наказывать государства за злостные нарушения
Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для государств, совершивших серьезные нарушения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Совета Европы.
В своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации, заявили в Совете Европы.
"Я приветствую принятые сегодня Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей на прошлой неделе решение о принятии новой процедуры. Как заявили министры иностранных дел Совета Европы на своей встрече в Хельсинки в мае прошлого года, эта процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными", - заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Одобренное комитетом министров решения почти не отличается от принятого на прошлой неделе депутатами ПАСЕ.
Из отличий – государству-нарушителю дается более долгий срок на исправление нарушений. Такой срок увеличен с 9 до 12 месяцев.
Как сообщалось, по новым правилам, ныне существующая "обычная" процедура санкций должна быть задействована только для не очень серьезных нарушений. Зато в случае "серьезных нарушений" должна быть задействована новая процедура, одной из задач которой заявлено "избежания санкций".
Предполагается, что для введения любых ограничений против "серьезного нарушителя" должно быть общее согласие трех органов – ПАСЕ, Комитета министров и генсека Совета Европы.