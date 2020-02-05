В Раді Європи домовилися, як каратимуть держави за злісні порушення

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив нову санкційну процедуру для держав, які здійснили серйозні порушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

У своєму рішенні Комітет міністрів підкреслює важливість конструктивного діалогу і співпраці з метою змусити державу-члена дотримуватися зобов'язань і принципів організації, заявили у Раді Європи.

"Я вітаю прийняті сьогодні Комітетом міністрів і Парламентською Асамблеєю минулого тижня рішення про прийняття нової процедури. Як заявили міністри закордонних справ Ради Європи на своїй зустрічі в Гельсінкі в травні минулого року, ця процедура допоможе зробити дії організації більш послідовними і більш ефективними", - заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Схвалене комітетом міністрів рішення майже не відрізняється від ухваленого минулого тижня депутатами ПАРЄ.

З відмінностей – державі-порушниці дається довший термін на виправлення порушень. Такий термін збільшений з 9 до 12 місяців.

Як повідомлялося, за новими правилами, нині існуюча "звичайна" процедура санкцій має бути задіяна лише для не дуже серйозних порушень. Натомість у разі "серйозних порушень" має бути задіяна нова процедура, одним з завдань якої заявлено "уникнення санкцій".

Передбачається, що для запровадження будь-яких обмежень проти "серйозного порушника" має бути спільна згода трьох органів – ПАРЄ, Комітету міністрів та генсека Ради Європи.