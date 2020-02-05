Імпічмент: Трампа виправдали за обома звинуваченнями

Верхня палата Конгресу США завершила судовий процес проти чинного президента США Дональда Трампа, що проходив у рамках процедури імпічменту.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, у грудні Палата представників (нижня палата Конгресу США) винесла звинувачення проти Трампа за двома статтями.

За першою з них, 45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента. У другій статті звинувачення йшлося про те, що Трамп перешкоджав Конгресу в розслідуванні його дій.

За конституцією США, остаточне рішення щодо винуватості глави держави виносить Сенат (Верхня палата Конгресу). Від початку було відомо, що відсторонити Трампа з посади президента не вийде – адже у сенаті він має підтримку більшості. Водночас, лишалося інтригою те, чи знайдуться однопартійці президент, які виступлять проти нього.

Як і очікувалося, у середу Сенат остаточно відхилив обидва звинувачення.

Однак за першим із них один сенатор-республіканець проголосував проти президента. Ним став Мітт Ромні від штату Юта. Голоси розподілилися 52-48 за невинуватість Трампа за першим звинуваченням, 53-47 за другим. Примітно, що за всю історію США це перший випадок, коли сенатор-однопартієць чинного президента підтримує звинувачення проти нього у рамках процедури імпічменту.

Трамп став третім президентом Штатів, яки пройшов імпічмент до кінця і не пішов з посади.

Детальніше про наслідки процесу читайте у статті Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США