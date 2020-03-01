Байден получил импульс в гонке, которая определит соперника Трампа на выборах

Джо Байден, бывший вице-президент США, победил на праймериз демократов в Южной Каролине с 48,4% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вторым стал сенатор Берни Сандерс - 19,9%, а миллиардер Том Стейер третий - 11,3%. Южная Каролина - четвертый штат, который проголосовал в течение многомесячного сезона праймериз.

Это первая в истории победа Байдена в его третьем баллотировании на пост президента США.

В своей речи 77-летний политик сказал: "Только на днях пресса и кандидаты объявили эту кандидатуру мертвой. Теперь, благодаря всем вам, сердцу Демократической партии, - мы только что победили, и это большая победа".

В Нью-Гемпшире и Неваде победил Сандерс, а в Айове с отрывом в 0,1 процентного пункта победил Питер Бутеджедж.

3 марта, в так называемый "супервторник", состоятся предварительные выборы сразу в 14 штатах.

В "супервторник" в гонку вступит бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который не участвовал в предыдущих выборах в четырех штатах.