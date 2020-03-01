Байден отримав імпульс у гонці, що визначить суперника Трампа на виборах
Джо Байден, колишній віцепрезидент США, переміг на праймеріз демократів у Південній Кароліні з 48,4% голосів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Другим став сенатор Берні Сандерс - 19,9%, а мільярдер Том Стаєр третій - 11,3% голосів. Південна Кароліна - четвертий штат, який проголосував протягом багатомісячного сезону праймеріз.
Це перша в історії перемога Байдена в його третьому балотуванні на посаду президента США.
У промові 77-річний політик сказав: "Лише днями преса та кандидати оголосили цю кандидатуру мертвою. Тепер, дякуючи всім вам, серцю Демократичної партії, - ми щойно отримали перемогу, і це велика перемога".
У Нью-Гемпширі та Неваді переміг Сандерс, а в Айові з відривом у 0,1 процентного пункту переміг Пітер Бутеджедж.
3 березня, у так званий "супервівторок", відбудуться попередні вибори відразу в 14 штатах.
У "супервівторок" в гонку вступить колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг, який не брав участі в попередніх виборах в чотирьох штатах.