Новый президент Греции дала присягу

Новая президентка Греции Екатерина Сакелларопулу дала присягу, одним из первых ее заявлений стал призыв к гражданам выполнять инструкции органов здравоохранения в отношении коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Мы призваны бороться с пандемией коронавируса в приоритетном порядке", - сказала она в президентском дворце, где ее приветствовал бывший президент Прокопис Павлопулос.

"Это требует полного соблюдения инструкций и полного выполнения мер для предотвращения дальнейшей передачи вируса", - заявила Сакелларопулу.

Она также прокомментировала продолжающуюся напряженность на греческо-турецкой границе, где тысячи мигрантов пытаются попасть в Грецию и ЕС.

"Наша страна призвана противостоять новым вызовам. Отражайте новые опасности и угрозы. Не прекращая борьбу за экономическую и социальную перестройку. Без всяких скидок на демократию и верховенство закона", - сказала она.

Сакелларопулу также выразила надежду, что выборы первой женщины-президента Греции улучшат положение женщин в семье и обществе, так что женщины перестанут сталкиваться с препятствиями просто потому, что они рождаются женщинами.