Каталония изолировала 70 тысяч человек в четырех муниципалитетах

В Испании, которая вышла на второе место по количеству больных с COVID-19 в Европе, решили полностью изолировать жителей 4 муниципалитетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ограничения вводят в Каталонии для жителей 4 населенных пунктов у Барселоны, они коснутся 70 тысяч человек.

Читайте также Коронавирус: Чехия запрещает въезд всем иностранцам без вида на жительство

В течение двух недель жителям запрещено покидать территорию городков, чтобы остановить самый вспышка коронавируса в Каталонии. Населенные пункты охраняет автономная полиция региона.

В одном из городков, Игуалада, было выявлено 58 случаев с 319, зафиксированных в Каталонии.

Людям, которые не являются жителями изолированных населенных пунктов, дали три часа, чтобы покинуть территорию.

Испания стала второй в Европе по количеству заражений коронавируса, опередив Францию ​​и Германию. С новым скачком случаев заболевания на 40% по сравнению с предыдущими 24 часами, в этот четверг был превышен порог в 3000 заражений. Количество смертельных случаев возросло до 84.