Каталонія ізолювала 70 тисяч людей у чотирьох муніципалітетах

В Іспанії, яка вийшла на друге місце за кількістю хворих з COVID-19 у Європі, вирішили повністю ізолювати жителів 4 муніципалітетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Обмеження запроваджують у Каталонії для жителів 4 населених пунктів біля Барселони, вони торкнуться 70 тисяч людей.

Протягом двох тижнів мешканцям заборонено залишати територію містечок, щоб зупинити найбільший спалах коронавірусу в Каталонії. Населені пункти охороняє автономна поліція регіону.

В одному з містечок, Ігуаладі, було виявлено 58 випадків із 319, зафіксованих в Каталонії.

Людям, які не є мешканцями ізольованих населених пунктів, дали три години, щоб залишити територію.

Іспанія стала другою в Європі за кількістю заражень коронавірусом, випередивши Францію і Німеччину. З новим стрибком випадків захворювання на 40% у порівнянні з попередніми 24 годинами, в цей четвер було перевищено поріг у 3000 заражень. Кількість смертельних випадків зросла до 84.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE