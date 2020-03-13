Украина закрывает границу для иностранцев на две недели

Из-за пандемии коронавируса Украина решила закрыть границу для иностранных граждан на 14 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. МИД предупредит сейчас все учреждения, все страны, о том, что граница Украины для иностранных граждан будет закрыта", - сказал он, добавив, что в Украину все еще смогут попасть иностранцы, работающие в дипломатических учреждениях и международных организациях, таких как как ООН или UNICEF.

"Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение", - добавил он.

Данилов призвал граждан Украины по возможности ограничить зарубежные поездки, в том числе туристические.

Он подчеркнул, что все граждане Украины, которые сейчас находятся за рубежом, будут иметь возможность вернуться. Но если украинцы будут возвращаться из стран, в которых сейчас в разгаре эпидемия коронавируса, они "будут проходить определенные процедуры наблюдения".

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