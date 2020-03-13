Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Пятница, 13 марта 2020, 19:53

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone, сообщает "Европейская правда".

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он.

Читайте также
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - ВОЗ

Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем.

По его словам, ограничения предварительно введены на 2 недели.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua