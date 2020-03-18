Восточное партнерство: Еврокомиссия представила новые цели на период после 2020 года

Сегодня Европейская комиссия и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности представили предложение по новым целям политики Восточного партнерства после 2020 года.

Документ Еврокомиссии, представляющий это предложение для других органов ЕС, есть в распоряжении "Европейской правды".

Предложение основывается на достижениях Восточного партнерства за предыдущие десять лет и определяет, как ЕС продолжит сотрудничество со странами-партнерами для решения общих проблем.

"Если сильны наши соседи - сильным будет и Европейский Союз. Восточное партнерство остается ключевым элементом внешней политики ЕС. Эти предложения и в дальнейшем будут усиливать наших шестерых партнеров, отражая общие приоритеты и вызовы, а также оставляя в фокусе внимания достижение ощутимых положительных результатов для блага всех граждан", - отметил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Среди целей:

- увеличение объемов торговли, усиление сообщения и углубление экономической интеграции между Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной;

- усиление демократических институтов и верховенства права;

- усиление устойчивости стран с точки зрения изменений климата и защиты окружающей среды;

- поддержка цифровой трансформации;

- продвижение идей равноправного и инклюзивного общества.

"Это четкий месседж к нашим партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику, добиться роста и создать новые рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая взаимосвязь в ключевых сферах, таких как транспорт, энергетика и охрана окружающей среды. Мы планируем тесное сотрудничество для ответов на имеющиеся вызовы, включая пандемию коронавируса", - добавил Оливер Вархейи, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства.

Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий ожидают, что страны-члены и страны-партнеры согласуют предложение до саммита Восточного партнерства, запланированного на июнь 2020 года.