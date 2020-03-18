Східне партнерство: Єврокомісія представила нові цілі на період після 2020 року

Сьогодні Європейська комісія та Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики представили пропозицію щодо нових цілей політики Східного партнерства після 2020 року.

Документ Єврокомісії, який представляє цю пропозицію для інших органів ЄС, є у розпорядженні "Європейської правди".

Пропозиція ґрунтується на досягненнях Східного партнерства за попередні десять років та окреслює, як ЄС надалі співпрацюватиме з країнами-партнерами для вирішення спільних проблем.

"Якщо сильні наші сусіди – сильним буде і Європейський Союз. Східне партнерство залишається ключовим елементом зовнішньої політики ЄС. Ці пропозиції і надалі посилюватимуть наших шістьох партнерів, відображаючи спільні пріоритети та виклики, а також залишаючи у фокусі уваги досягнення відчутних позитивних результатів для блага усіх громадян", - зазначив Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

Серед цілей:

- збільшення обсягів торгівлі, посилення сполучення та поглиблення економічної інтеграції між ЄС та Україною, Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією та Молдовою.

- посилення демократичних інституцій та верховенства права;

- посилення стійкості країн з точки зору змін клімату та захисту довкілля;

- підтримка цифрової трансформації;

- просування ідей рівноправного та інклюзивного суспільства.

"Це чіткий меседж до наших партнерів: ми допоможемо вам розбудувати сильну економіку, досягти зростання і створити нові робочі місця, залучаючи прямі іноземні інвестиції та посилюючи взаємозв’язок у ключових сферах, таких як транспорт, енергетика та охорона довкілля. Ми плануємо тісну співпрацю для відповіді на існуючі виклики, включно з пандемією коронавірусу", - додав Олівер Варгеї, європейський комісар з питань європейської політики сусідства.

Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ очікують, що країни-члени та країни-партнери погодять пропозицію до саміту Східного партнерства, який має відбутися у червні 2020 року.