Коронавирус: правительство Эстонии выделяет 8% ВВП на поддержку экономики

Правительство Эстонии объявило о пакете экономических мер в размере 2 млрд евро для преодоления негативного влияния коронавируса.

Об этом заявил премьер Эстонии Юри Ратас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Размер пакета составляет 8% от ВВП Эстонии.

По словам Ратаса, цель мероприятий - смягчить самые сложные начальные фазы кризиса, помочь предприятиям обеспечить рабочие отношения, чтобы банкротств было как можно меньше, обеспечить эффективность экономики и возвращение экономики к росту.

Министр финансов получил задание создать дополнительный бюджет и принести его на обсуждение правительства как минимум до 19 апреля, после этого начнет работу Рийгикогу (парламент).

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Экономический пакет мер содержит прежде всего поручительство по выданным банками кредитам, смягчение графиков оплаты через Kredex в сумме 1 млрд евро.

Пакет мер поддержки рынка труда через кассу по безработице - 250 млн евро. Государство будет возмещать с первого по третий день больничного в марте, апреле и мае.

Поддержку получат работодатели, которые соответствуют двум критериям из трех: чей оборот снизился минимум на 30% по сравнению с прошлым годом, кто не может дать работу как минимум 30% работников в результате коронавируса, кто как минимум на 30% уменьшил зарплаты работникам.

Государство также приняла решение увеличить объемы тестирования на коронавирус в три раза - с 300 до 1000 тестов в день.

Напомним, польское правительство накануне анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса в размере $ 52 млрд.