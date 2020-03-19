Коронавірус: уряд Естонії виділяє 8% ВВП на підтримку економіки

Уряд Естонії оголосив про пакет економічних заходів у розмірі 2 млрд євро для подолання негативного впливу коронавірусу.

Про це заявив прем’єр Естонії Юрі Ратас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Розмір пакета складає 8% від ВВП Естонії.

За словами Ратаса, мета заходів - пом'якшити найскладніші початкові фази кризи, допомогти підприємствам забезпечити робочі відносини, щоб банкрутств було якомога менше, забезпечити ефективність економіки і повернення економіки до зростання.

Міністр фінансів отримав завдання створити додатковий бюджет і принести його на обговорення уряду як мінімум до 19 квітня, після цього почне роботу Рійгікогу (парламент).

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Економічний пакет заходів містить насамперед поруку за виданими банками кредитами, пом'якшення графіків оплати через Kredex в сумі 1 млрд євро.

Пакет заходів підтримки ринку праці через касу з безробіття - 250 млн євро. Держава буде відшкодовувати з першого по третій день лікарняного в березні, квітні і травні.

Підтримку отримають роботодавці, які відповідають двом критеріям з трьох: чий оборот знизився мінімум на 30% порівняно з минулим роком, хто не може дати роботу як мінімум 30% працівників внаслідок коронавірусу, хто як мінімум на 30% зменшив зарплати працівникам.

Держава також прийняла рішення збільшити обсяги тестування на коронавірус в три рази - з 300 до 1000 тестів в день.

Нагадаємо, польський уряд напередодні анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією корона вірусу у розмірі $52 млрд.