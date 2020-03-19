Еврокомиссия создает стратегический резерв медицинского оборудования для стран ЕС

Европейская комиссия анонсировала создание стратегического склада-резерва медицинского оборудования rescEU stockpile для помощи странам ЕС в борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в документе Европейской комиссии, которым располагает "Европейская правда".

Речь идет о таком оборудовании, как аппараты для искусственной вентиляции легких, средства личной защиты, в частности, маски многократного использования, лекарства и вакцины, оборудование и средства для лабораторий.

Склад-резерв планируют разместить на территории одной из стран-членов. Она будет ответственной за закупку оборудования. Проект является составной частью Механизма гражданской защиты ЕС.

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"Создавая первый совместный европейский резерв медицинского оборудования, мы продемонстрируем солидарность ЕС в реальных действиях. От этого выиграют все страны-члены и все наши граждане. Помогать друг другу - это единственный возможный путь", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Этот проект поможет обеспечить быстрые поставки оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Оно будет использовано для поддержки стран-членов, которые столкнулись с нехваткой оборудования для лечения инфицированных пациентов, для защиты медиков... Наш план - действовать немедленно", - добавил Янез Ленарчич, европейский комиссар по управлению кризисными ситуациями.

Внедрение решения начинается с 20 марта. Начиная с этой даты, страны ЕС, которые хотят разместить склад-резерв на своей территории, могут подавать заявки на прямой грант от Европейской комиссии. Он будет покрывать 90% стоимости проекта, еще 10% средств должна вложить сама страна.

Распределение оборудования будет осуществлять Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, определяя потребности каждой из стран.

Начальный бюджет проекта составляет 50 млн евро.

Также в рамках Общего соглашения по закупкам страны-члены закупают средства личной защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для тестов на коронавирус.

Как сообщалось ранее, в Германии количество инфицированных коронавирусом возросло до 11 000. В Италии, которая остается эпицентром пандемии в Европе, количество инфицированных приближается к 29 000.