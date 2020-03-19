Єврокомісія створює стратегічний резерв медичного обладнання для країн ЄС

Європейська комісія анонсувала створення стратегічного складу-резерву медичного обладнання rescEU stockpile для допомоги країнам ЄС у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться у документі Європейської комісії, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Йдеться про таке обладнання, як апарати для штучної вентиляції легень, засоби особистого захисту, зокрема, маски багаторазового використання, ліки та вакцини, обладнання та засоби для лабораторій.

Читайте також Європейський центробанк виділить 750 млрд євро для протидії пандемії

Склад-резерв планують розмістити на території однієї з країн-членів. Вона буде відповідальною за закупівлю обладнання. Проєкт є складовою Механізму цивільного захисту ЄС.

"Створюючи перший спільний європейський резерв медичного обладнання, ми продемонструємо солідарність ЄС у реальних діях. Від цього виграють усі країни-члени та усі наші громадяни. Допомагати одне одному – це єдиний можливий шлях", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цей проєкт допоможе забезпечити швидкі поставки обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом. Воно буде використане для підтримки країн-членів, які зіткнулися з нестачею обладнання для лікування інфікованих пацієнтів, для захисту медиків… Наш план – діяти негайно", - додав Янез Ленарчич, європейський комісар з управління кризовими ситуаціями.

Впровадження рішення розпочинається з 20 березня. Починаючи з цієї дати, країни ЄС, які хочуть розмістити склад-резерв на своїй території, можуть подавати заявки на прямий грант від Європейської комісії. Він покриватиме 90% вартості проєкту, ще 10% коштів має вкласти сама країна.

Розподіл обладнання здійснюватиме Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації, визначаючи потреби кожної з країн.

Початковий бюджет проєкту складає 50 мільйонів євро.

Також у рамках Спільної угоди щодо закупівель країни-члени закуповують засоби особистого захисту, апарати для штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для тестів на коронавірус.



Як повідомлялося раніше, у Німеччині кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11 тисяч. В Італії, яка залишається епіцентром пандемії у Європі, кількість інфікованих наближається до 29 тисяч.