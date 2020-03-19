В Испании пациентов с коронавирусом стали госпитализировать в отели

Четырехзвездочный отель в Мадриде в четверг начал функционировать как больница для пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание 20 Minutos.

После обеда в четверг кареты скорой помощи начали прибывать в отель Ayre GH Colon, который расположен в центре вблизи трех городских больниц.

Читайте также В Испании от вируса за сутки умерло более 200 человек, число зараженных увеличилось на четверть

"Еще 365 номеров, чтобы выиграть войну!", - отметил Абель Матутес, директор группы, управляющей отелем. Он сказал, что гордится всей командой Ayre GH Colon, которая работает в координации с Министерством здравоохранения.

Ожидается, что в отеле будут принимать нетяжелых пациентов.

В пятницу на восточной окраине Мадрида во втором отеле должна заработать больница для больных с коронавирусом.

Мадридская ассоциация гостиничного бизнеса сообщила, что предоставляет для лечения больных 40 отелей в мадридском регионе, где можно будет разместить 9000 человек. Более половины из более чем 17 000 случаев заболевания в настоящее время зафиксированы в этом регионе.