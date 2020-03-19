В Іспанії пацієнтів з коронавірусом почали госпіталізувати в готелі

Чотиризірковий готель у Мадриді в четвер почав функціонувати як лікарня для пацієнтів з підтвердженим захворюванням COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання 20 Minutos.

По обіді в четвер карети швидкої допомоги почали прибувати до готелю Ayre GH Colon, який розташований у центрі поблизу трьох міських лікарень.

Читайте також В Іспанії від вірусу за добу померло понад 200 осіб, заражених побільшало на чверть

"Ще 365 номерів, щоб виграти війну!", - зазначив Абель Матутес, директор групи, яка керує готелем. Він сказав, що пишається всією командою Ayre GH Colon, яка працює в координації з Міністерством охорони здоров'я.

Очікується, що в готелі прийматимуть неважких пацієнтів.

У п’ятницю на східній околиці Мадрида в другому готелі має запрацювати лікарня для хворих з коронавірусом.

Мадридська асоціація готельного бізнесу повідомила, що надає для лікування хворих 40 готелів у мадридському регіоні, де можна буде розмістити 9 тисяч осіб. Понад половина із більш ніж 17 тисяч випадків захворювання нині зафіксовані в цьому регіоні.