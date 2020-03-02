Немецкие политики призвали надавить на Россию из-за Сирии

Немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген, который стремится возглавить партию в апреле, на фоне усиления сирийского кризиса призвал усилить давление на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Евросоюз должен осуществить политическое и экономическое давление на Россию", - сказал Реттген, председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики.

"Россия в политическом плане - решающий игрок, чтобы взять под контроль причину миграционных потоков", - отметил Реттген.

По его словам, Россия в Сирии прицельно обстреливает мирное население.

"Дружеские призывы в адрес президента России Владимира Путина абсолютно бессмысленны. Россия должна прекратить захватническую войну. Если Москва не пойдет на уступки, то мы должны ввести новые санкции против России", - подчеркнул политик.

В то же время Реттген призвал продолжать сотрудничать с Турцией. "Германия должна безотлагательно оказать финансовую помощь, чтобы помочь беженцам в Турции. Для этого необходимо сотрудничество с Турцией, ведь иначе эти люди побегут к нам, у них нет другого выхода", - отметил он.

Подобное заявление сделала сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт. "Беженцы по-прежнему нуждаются в помощи со стороны ЕС. Евросоюз должен усилить давление на участников войны в Сирии, а это предполагает и введение индивидуальных санкций против России", - сказала она.

В связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб Геринг-Эккардт также призвала власти ФРГ увеличить прием беженцев. "В Германии много коммун, имеющих и возможности, и желание принимать больше беженцев. Мы должны воспользоваться этим", - добавила она.