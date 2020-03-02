Німецькі політики закликали натиснути на Росію через Сирію

Німецький депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген, який прагне очолити партію в квітні, на тлі посилення сирійської кризи закликав посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Євросоюз повинен здійснити політичний та економічний тиск на Росію", - сказав Реттген, голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики.

"Росія в політичному плані - вирішальний гравець, щоб взяти під контроль причину міграційних потоків", - вказав Реттген.

За його словами, Росія в Сирії прицільно обстрілює мирне населення.

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"Дружні заклики на адресу президента Росії Владіміра Путіна абсолютно безглузді. Росія повинна припинити загарбницьку війну. Якщо Москва не піде на поступки, то ми повинні запровадити нові санкції проти Росії", - підкреслив політик.

Водночас Реттген закликав продовжувати співпрацювати з Туреччиною. "Німеччина повинна невідкладно надати фінансову допомогу, щоб допомогти біженцям в Туреччині. Для цього необхідна співпраця з Туреччиною, адже інакше ці люди побіжать до нас, у них немає іншого виходу", - зазначив він.

Подібну заяву зробила співголова партії "Союз 90/"Зелені" Катрін Герінг-Еккардт: "Біженці як і раніше потребують допомоги з боку ЄС. Євросоюз повинен посилити тиск на учасників війни в Сирії, а це передбачає і запровадження індивідуальних санкцій проти Росії", - сказала вона.

У зв'язку з ескалацією конфлікту в сирійській провінції Ідліб Герінг-Еккардт також закликала владу ФРН збільшити прийом біженців. "У Німеччині багато комун, що мають і можливості, і бажання брати більше біженців. Ми повинні скористатися цим", - додала вона.