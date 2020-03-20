Поезд "Четырех столиц" спецрейсом эвакуирует украинцев из Литвы и Латвии

Укрзализныця назначила на 21 марта рейс международного поезда "Четыре столицы", который курсирует через Минск, Вильнюс и Ригу, чтобы вернуть на родину застрявших из-за коронавируса украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Поезд выедет из Киева, вернув на родину всех желающих граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а в обратном направлении доставит в Украину ее граждан с Литвы и Латвии.

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Поезд отправится из украинской столицы 21 марта в 12:55, прибудет в Минск в 00:05 22 марта, в Вильнюс - в 3:48, и в Ригу - в 08:29 22 марта.

В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шяуляе - в 21:58, Вильнюсе - в 00:30 23 марта и прибудет в Киев в 16:42.

Билеты для тех, кто находится в Латвии, будут доступны в продаже через онлайн-систему booking.uz.gov.ua и в кассах вокзала Риги.

Для тех, кто находится в Литве и других указанных городах, только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua